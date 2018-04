Døende er afklarede om efterlivet

For når et menneske når til livets slutning, begynder brikkerne ofte at falde på plads i forhold til efterlivet. Det er en af de observationer, postdoc Dorte Toudal Viftrup fra Syddansk Universitet har gjort sig under et igangværende forskningsprojekt om åndelig og eksistentiel omsorg på hospice. Hun har indtil videre tilbragt mere end 150 timer på to forskellige hospicer. Og et slående fællestræk ved hendes samtaler med patienterne er, hvor afklarede de er med spørgsmålet om, hvad der sker efter døden.

- Mange siger, at de er bekymrede for og usikre om tiden op til døden. Men når jeg spørger ind til, hvad de tror, der sker efter døden, svarer de påfaldende prompte. Der kommer svaret altid med det samme, siger hun.

Dorte Toudal Viftrup forklarer, at de døende har mange forskellige forestillinger om efterlivet - lige fra en ateistisk forståelse af, at alt slutter ved døden, over en bredere åndelig åbenhed, til en kristen tro på et evigt liv med Jesus. Men fællestrækket mellem dem er, at de er kommet frem til et svar på, hvad de mener, der sker på den anden side.

- Når man tænker på, hvor private og sprogløse danskere generelt er om tro og spiritualitet, undrer det mig, at de er nået frem til så velovervejede og gennemtænkte svar. Det må betyde, at det er noget, den enkelte ligger alene og tænker en del over, siger hun.

At de døende ofte har afklarede tanker om efterlivet, kan plejesektorpræst Jeppe Carsce Nissen nikke genkendende til. Han arbejder i dag som præst på to københavnske plejehjem og har tidligere også været hospitalspræst. Og det er især på plejehjemmene, at den afklarede holdning til efterlivet gør sig gældende.

- På plejehjemmet vil døden oftere komme som en befrielse. Der har man typisk langt mere afklarede tanker om døden end på hospitalet hos en familiefar i sin bedste alder, siger han.

Dermed oplever han også, at de døende kan have et klarere billede af efterlivet, end det han som præst i folkekirken kan give.

- Jeg møder døende, der gerne vil have et konkret svar fra mig på, hvad kristendommen siger, der sker efter døden. Men der er grænser for, hvor konkret jeg kan blive. For i sidste ende ved jeg jo ikke, hvad der præcis sker efter døden. Så jeg vil altid holde svaret på et plan, der giver rum til fortolkning, siger Jeppe Carsce Nissen.

Og det er også langt den mest udbredte teologi i folkekirken om livet efter døden, siger Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, lektor ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet, hvis forskning blandt andet kredser om død og opstandelse. For folkekirken bygger på en moderne teologi, hvor man ikke giver færdige og konkrete svar på de store spørgsmål om liv og død.

- I nogle kirkelige traditioner kan der være en tendens til, at man taler om livet efter døden, som var det en genstand, man sad med i hænderne. Sådan er det ikke i en dansk folkekirkesammenhæng. Der skal ethvert udsagn om døden i stedet sættes i relation til den person, det drejer sig om, siger hun.