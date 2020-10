Dødsulykke med tre ofre koster 26-årig tre års fængsel

Retten fastslår, at der var tale om særlig hensynsløs kørsel. Den 26-årige Nicolai Bjerre Poulsen kørte al for hurtigt og kørte med en for høj alkoholpromille.

Ulykken skete cirka klokken 20.35 ved et T-kryds mellem Odensevej og Assensvej ved Bogense på Nordfyn.

Nicolai Bjerre Poulsen ramte med mindst 154 kilometer i timen en forankørende bil, der var drejet ind på landevejen fra en sidevej og derfor kørte langsomt.

Alle tre i den forankørende bil blev dræbt. Det var Mads Hoppe, som var tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) nære medarbejder, samt Mads Hoppes mor og faster.

En bilinspektør, som har undersøgt ulykken, har fastslået, at den 26-årige ikke havde ramt den anden bil, hvis han havde været opmærksom eller havde overholdt fartgrænsen.

Nicolai Bjerre Poulsen har i retten erkendt farten, men han har nægtet, at promillen var over det tilladte. Han havde en ven med i bilen og så ikke den forankørende bil. Han havde øjnene på bilens speedometer.

- Jeg havde sådan set set, at den først holder der, så kigger jeg ned på speedometeret, og så råber min kammerat pludselig: "Hvad laver de der?" Så bremser jeg. Jeg kan ikke undvige den, siger den 26-årige i retten.

Anklager Kirsten Flummer fortalte i retten, at han var uopmærksom.

- Han havde sin opmærksomhed på sin egen vanvittige høje fart, sagde hun.

Tidligere den søndag havde den 26-årige drukket flere øl, mener retten. Om aftenen drak han tre øl på værtshuset Røde Kro i Bogense, inden han og vennen efter cirka halvanden time kørte mod Søndersø for at få mad.

På vejen nåede den 26-årige også at køre 105 kilometer i timen i en byzone Bogense, inden han gassede endnu mere op inden ulykken.

Efter sammenstødet flygtede han.

Han blev anholdt efter cirka to en halv time. Her var hans promille i en alkometertest på 0,76. Senere på hospitalet blev den målt til 0,47.

I retten har han fortalt, at han drak efter ulykken - altså inden anholdelsen. Men den forklaring tror domsmandsretten ikke på. Den mener, at det er bevist, at han var påvirket over det tilladte ved ulykken.

Fredagens retsmøde fulgte flere af de dræbtes pårørende på tilhørerrækkerne.

Dommeren i sagen har afgjort, at Nicolai Bjerre Poulsen samlet skal betale lidt over en million kroner i erstatning til de pårørende.

Han har nu to uger til at overveje, om han vil anke dommen.