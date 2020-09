Dødsfald på plejecenter i Albertslund skal granskes af politiet

En 51-årig mands dødsfald på et plejecenter i Albertslund i januar i 2019 skal undersøges af politiet. Det er Albertslund Kommune selv, der har bedt om at få undersøgt Lennart Henriksens dødsfald. Det oplyser borgmester Steen Christiansen (S) til TV2 Lorry.

Den 51-årige beboer på plejecentret havde ifølge en advokatundersøgelse ligget mere end fire timer alene på en terrasse i det iskolde januarvejr, da han døde.

Ifølge TV2 Lorry konkluderer undersøgelsen, at han sandsynligvis ikke var død, hvis der var blevet holdt ordentligt øje med ham.

TV2 Lorry har efterfølgende talt med Mads Pramming, der har speciale i social- og strafferet, og Kirsten Ketscher, der er professor på juridisk fakultet på Københavns Universitet.

De har begge givet udtryk for, at de mener, at politiet bør inddrages.

I en mail til TV2 Lorry skriver Steen Christiansen:

- Jeg har noteret mig, at to advokater - Mads Pramming fra Pramming Advokater og professor i socialret og Kirsten Ketcher i TV2 Lorry fredag 11. september udtaler sig om eventuelle strafferetlige aspekter i Lennart Henriksen - sagen.

- Advokat Henrik Græsdal, som har stået for den forvaltningsretlige undersøgelse af sagen på vegne af kommunalbestyrelsen, udtaler på baggrund af de gennemførte interviews i advokatundersøgelsen, at der efter hans opfattelse ikke er tale om strafferetlige forhold.

- På den baggrund er den rette myndighed for yderligere vurdering politiet, og jeg vil derfor sikre, at Albertslund Kommune oversender det materiale, som advokatundersøgelsen har afdækket, til politiet.

- Politiet kan på baggrund heraf vurdere, om der er grundlag for en strafferetlig undersøgelse i sagen, så sagen kan afklares af hensyn til alle parter.