Dødfunden mand i Kolding blev ikke udsat for forbrydelse

Tirsdag morgen blev en 54-årig mand fundet død på en parkeringsplads i Kolding.

Politiet behandlede sagen som et mistænkeligt dødsfald, men kan onsdag konkludere, at manden ikke har været udsat for en forbrydelse.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen af dødsfaldet omkring klokken syv. Som altid, når en person bliver fundet død, behandlede politiet dødsfaldet som "mistænkeligt".

Det betyder blandt andet, at man behandler findestedet som et gerningssted, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det senere viser sig, at personen har været udsat for en forbrydelse.

Onsdag er den afdøde blevet obduceret, og intet tyder på, at han har været udsat for noget kriminelt.