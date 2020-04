Dødeligt overfald på Ærø giver fængsel i syv år

En mand er blevet straffet med fængsel i syv år for et dødeligt overfald i Søby på Ærø. Dommen er blevet afsagt af Retten i Svendborg.

Forbrydelsen skete om aftenen 13. maj sidste år på Langebro i Søby. En mand på 40 år blev overfaldet og fik så alvorlige skader, at han dagen efter på Odense Universitetshospital afgik ved døden.

I den efterfølgende straffesag er den tiltalte, 43-årige Kim Aksel Henriksen, torsdag fundet skyldig i vold med døden til følge. Afgørelsen er faldet i en domsmandsret.

Den 43-årige var stærkt påvirket af alkohol, da overfaldet skete. Han erkendte under sagen at have udøvet en del vold, men nægtede sig skyldig i tiltalen om at have slået, sparket og trampet på Henrik Groth Rasmussen og på den måde være skyld i hans død.

Offeret fik blandt andet blødninger i hjernen.

Den dømte har udbedt sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen til Østre Landsret, oplyser senioranklager Jacob Thaarup fra Fyns Politi.

I sagen var en anden mand tiltalt for såkaldt almindelig vold. Det gav en dom på 40 dages fængsel.