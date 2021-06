Dødelig knivvold i Holbæk udløser fængsel til to mænd

Retten i Holbæk har mandag eftermiddag idømt to mænd fængsel i forbindelse med et dødeligt knivdrama, som fandt sted i Holbæk i juni i fjor.

Ifølge det regionale medie sn.dk er 29-årige Andreas Toni Vestergaard idømt syv års fængsel for at have stukket den 52-årige Christian Flesborg ihjel.

En anden mand, Theis Heltborg Nielsen, er idømt fire et halvt års fængsel for medvirken, skriver sn.dk.

Mændene var under anklage for manddrab. Men retten har ikke fundet det bevist, at mændene havde til hensigt, at Flesborg skulle dø, og de havde heller ikke set det som et muligt udfald af deres handling.

Derfor blev mændene tidligere mandag frifundet for drabsanklagen, men fundet skyldige i vold med døden til følge.

Vestergaard har under sagen fortalt, at Flesborg var en ven af hans forældre. Vestergaard skyldte Flesborg 15.000 kroner for noget hash, og det var Flesborg vred over.

Ifølge Vestergaard så vred, at Flesborg havde truet Vestergaard med at dræbe ham. Og ifølge Vestergaard var det nødværge, da han den 9. juni stak en kniv i Flesborg.

Men retten var ikke enig og fandt det altså bevist, at der var tale om en forsætlig grov voldshandling, som medførte Christian Flesborgs død.

Retten fandt det ikke bevist, at Heltborg selv havde stukket. Dog var han så aktivt tilstedeværende under knivstikkeriet, at han blev dømt for medvirken.

Såvel anklagemyndigheden som de dømte har nu to uger til at overveje, om de vil anke dommen.