Døde mink skal på langfart når de skal brændes

13 affaldsanlæg landet over har budt ind på opgaven med at afbrænde millioner af mink.

Det ville umiddelbart være nemmere at brænde minkene lokalt. Men det ville tage alt for lang tid, siger formanden for det lokale affaldsselskab.

- De her mængder er så store, at det kan man ikke gøre på et enkelt anlæg. Hvis vi skulle gøre det på Måbjergværket (i Holstebro, red.), ville det tage et år, siger Mads Jakobsen, formand for affaldsselskabet Nomi4s og formand for Dansk Affaldsforening.

Når minkgravene i Nørre Felding ved Holstebro er tømt, kommer turen til Kølvrå ved Karup.

Frem til midten af juli ventes minkene at blive gravet op og brændt af.

De 13 affaldsværker har selv budt ind på opgaven med at aftage minkene.

- Det er et stort miljøproblem, man har skabt, og det skal jo løses. Det er en samfundsopgave, siger Mads Jakobsen.

Prøveopgravningen torsdag vil ikke bare afsløre, hvilken forfatning dyrene er i efter seks måneder i jord og kalk.

Den vil også afsløre dyrenes værdi som brændbart materiale.

For at kunne brænde, skal kadaverne blandes op med andet brændbart affald.

- Man kan ikke bare køre hen til porten med 15.000 ton mink, skovle dem ind i forbrændingsanlægget og så regne med, at det virker.

- Minkene skal blandes op i mindre mængder med andet affald, for at de kan brænde, siger Mads Jakobsen.

Hvis alt går som ventet, vil den egentlige opgravning blive sat i værk ugen efter.

Planen er, at hver af de 13 værker hver dag skal modtage mellem et og fire vognlæs døde mink fra slutningen af maj til midten af juli.

Hvis nogle værker får problemer med forbrænding af mink, vil man kunne drosle ned de pågældende steder, og skrue op andre steder.

Mads Jakobsen regner ikke med, at borgerne i nærheden af forbrændingsanlæggene vil blive generet af lugt.

- Anlæggene brænder ved meget høje temperaturer. Og når minkene ankommer, bliver de læsset direkte ned i affaldssiloen og brændt.

- Jeg er ret sikker på, at der ikke bliver lugtgener omkring affaldsværkerne, siger Mads Jakobsen.