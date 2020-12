Døde mink blev begravet før undersøgelse

Renderne til de tusindvis af mink, som er blevet slået ned landet over, blev allerede gravet, før Miljøstyrelsen havde vurderet risikoen for miljøet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Minkene, der er blevet begravet, er i øjeblikket ved at gå i forrådnelse. Nogle af dem presses op mod jordoverfladen, og frygten er, at væsker fra de mange mink spreder sig til vandmiljøet.

Forløbet fremgår af dokumenter, som avisen har fået aktindsigt i, samt svar fra involverede styrelser.

Ifølge avisen blev de to områder til massegrave, som hører under henholdsvis Holstebro Kaserne og Flyvestation Karup, allerede 5. november udvalgt til nedgravning af mink.

Det var dagen, efter at regeringen på et pressemøde fortalte, at alle mink i Danmark skulle slås ned på grund af coronasmitte og frygt for virusmutationer.

/ritzau/