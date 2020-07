Døde marsvin er skyllet op på strand ved Skagen

Torsdag aften fandt forbipasserende ni døde marsvin på en to kilometer lang strækning på stranden syd for Skagen.

Det skriver TV2 Nord.

Årsagen til hvalernes død kendes ikke, og de skal derfor obduceres.

Foreløbig er syv marsvin - to unger, fire hunner og en han - bragt til Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, hvor de er blevet lagt i en fryser.

- Der kommer faktisk fem flere i dag fra Naturstyrelsen. De har også samlet nogle op, og de kommer også herind, siger havbiolog Annika Toth fra Nordsøen Oceanarium til TV2 Nord.

To af de marsvin, der blev fundet torsdag på stranden syd for Skagen, var så forrådnede, at det ikke giver mening at undersøge dem.

Obduktionen af dyrene skal efter planen finde sted 13. juli.

Marsvinet er en af verdens mindste hvaler. De voksne marsvin er mellem 1,4 og 1,8 meter lange.

De kan ofte ses i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen og minder om delfiner i udseendet og måden, hvalerne bevæger sig på.