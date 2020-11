Død mand fundet på parkeringsplads

En mand er tirsdag fundet død på en parkeringsplads ved Sydbanegade i Kolding.

Sydøstjyllands Politi har rutinemæssigt iværksat en efterforskning med henblik på at afdække, om der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen af dødsfaldet omkring klokken syv. Efterforskningen er sat i gang på grund af anmeldelsen og det faktum, at manden er fundet alene.

Undersøgelserne indebærer blandt andet, at politiets teknikere og en retsmediciner undersøger på og omkring findestedet.

Senere ventes manden at skulle obduceres, for at man kan fastslå dødsårsagen. Det er uvist, hvornår et resultat kan være klar, og om det kan deles med offentligheden.

Politiet oplyser, at det på nuværende tidspunkt ikke har flere oplysninger. Men politiet vil komme med en udmelding, hvis det kan oplyse om resultatet af en eventuel obduktion.