Død måge får politiet til at advare mod efterladte fødevarer

Fundet af en død måge på Blegkilde Allé i Aalborg får Nordjyllands Politi til at advare beboere i området mod at komme i nærheden af efterladte fødevarer.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Mågen blev fundet med en forgiftet cocktailpølse i næbet. Fødevarestyrelsen mistænker, at pølsen kan have været forgiftet med stoffet Carbofuran.

Det er et kraftigt giftstof, der tidligere blev brugt til bekæmpelse af skadedyr, men som for flere år siden blev forbudt i Danmark.

Stoffet er giftigt ved indånding, berøring og indtagelse.

Dyrevelfærdssektionen ved Nordjyllands Politi advarer derfor børn og voksne, der opholder sig i området, mod at komme i nærheden af fødevarer, som findes efterladt.

Man skal også være opmærksom på husdyr, der kommer i nærheden af efterladte fødevarer.

- Jeg kan godt være bekymret for, at der kan være efterladt flere fødevarer, der kan være farlige for både mennesker og dyr omkring Blegkilde Alle - og jeg finder det forkasteligt, hvis man ved en bevidst handling har efterladt giftstof i fødevarer i det offentlige rum på den her måde, udtaler politikommissær Henrik Jensen, der er leder af Dyrevelfærdssektionen.

Han opfordrer til, at man tager en snak med sine børn, så de ikke samler efterladte fødevarer op.

Politikommissæren understreger, at Nordjyllands Politi ser med stor alvor på sagen. Den døde måge er sendt til undersøgelse for at få konstateret præcist, hvilket stof der er tale om, ligesom tekniske undersøgelser skal give mulige spor i sagen.

- Hvis man som borger finder fødevarer i området, for eksempel cocktailpølser og lignende, der kan være forgiftet, så skal man lade være med at røre ved det - man skal ringe til os på 114, lyder opfordringen fra Henrik Jensen.