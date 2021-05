Dobbeltstraf for coronademo kommer under landsrettens lup

Det er tre ud af en række mænd og kvinder, der har fået vendt deres hverdag på hovedet med straffe på mellem fire måneder og to års fængsel i kølvandet på en demonstration arrangeret af bevægelsen Men In Black den 9. januar.

De er dømt for at have begået forskellige lovbrud i forbindelse med protesten, der blandt andet var mod coronarestriktioner og udviklede sig voldsomt.

Der blev kastet med fyrværkeri, kanonslag, dåser, sten, fakler, cykler og flasker. 16 betjente blev ramt af genstande.

Siden urolighederne i januar har en stribe sager om kast mod betjente, grov forstyrrelse af den offentlige orden og opfordring til vold mod politiet sendt knap ti personer bag tremmer, mens flere sager venter på at komme for retten.

Det specielle ved sagerne er, at de tiltalte risikerer en skærpet straf på grund af en særlig coronaparagraf - straffelovens paragraf 81 d. I sagerne i kølvandet på demonstrationen kan den fordoble straffen.

Indtil videre har dommere ved Københavns Byret taget bestemmelsen i brug og forhøjet straffen i otte sager.

Nu skal den første af dem vurderes i landsretten, når Østre Landsret onsdag tager hul på sagen mod en nu 24-årig mand. Han blev i byretten idømt et år og tre måneders fængsel for sin rolle ved demonstrationen.

Manden blev med den særlige paragraf straffet ekstra hårdt for at kaste sten mod politiet, grov forstyrrelse af den offentlige orden og for at tilskynde andre til at angribe politiet.

Til gengæld slap han for skærpet straf i et forhold om forsøg på grov vold.

Paragraffen dækker over tilfælde, hvor "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark".

Den blev vedtaget i marts sidste år af Folketingets partier med undtagelse af De Radikale og Enhedslisten.

Dog har dommene, hvor paragraffen har forhøjet straffen, skabt debat på Christiansborg.

For skal ballade ved demonstrationer ses som udtryk for en udnyttelse af coronasituationen, som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at lovovertrædelsen skal være?

Det spørgsmål er altså nu rykket et trin op ad den juridiske vurderingsstige og til landsretten.

Der ventes dom onsdag eftermiddag.