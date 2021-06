Dobbelt kvindedrab: Drabsdømt bryder sammen i landsret under bevisførelse

Det er en regnvåd morgen, da Østre Landsret mandag indleder ankesagen mod en 41-årig mand, som i december blev dømt for to drab.

Efter begge drab ringede Martin Christensen Degn til alarmcentralen. Her erkendte han at have slået både kæresten og ekskæresten ihjel. Han ringede også til kærestens mor efter drabet.

Hans første opkald til politiet bliver afspillet i landsretten mandag formiddag. Her bryder Martin Christensen Degn sammen flere gange, da han lytter til den lange optagelse.

Anklagemyndigheden var ikke tilfreds med byrettens dom, og har anket dommen til landsretten med krav om at få manden idømt fængsel på livstid.

Normalt vil en dom for to drab udløse en livstidsdom. Men dommer Line Bjørklund og hendes to domsmænd ved Retten i Næstved mente i december, at der var formildende omstændigheder omkring drabet.

De lagde blandt andet vægt på, at forholdet imellem den 41-årige mand og hans kæreste var præget af jalousi, og hun havde udsat ham for et massivt pres.

Han modtog oprindeligt dommen i byretten, men efter at anklagemyndigheden ankede, valgte han at gøre det samme. Han og hans forsvarer vil have en mildere straf.

Den tiltalte mand kan ikke huske, hvad der skete den tidlige november morgen i 2019, hvor han er dømt for at dræbe sin kæreste og ekskæreste. Men han erkender, at han må have forvoldt deres død.

Ifølge anklagemyndigheden har han dræbt sin 31-årige kæreste Line Messerschmidt med 28 knivstik, hvor de 18 var dybe stik, imens parrets børn sov på første sal i huset.

Bagefter skal han have kørt videre til sin 35-årige ekskæreste Jeanette Rømer Hansens hus og dræbt hende med 19 knivstik. De to havde sammen en datter, der blev tvangsfjernet ved fødslen, og som han ikke længere havde kontakt med.

Han har forklaret i byretten, at han ikke kan huske noget en uge før de to drab, han er dømt for, indtil han sad i fængslet efter sit grundlovsforhør.

Sagen fortsætter mandag eftermiddag. Der ventes dom senere på ugen.