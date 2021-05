Djøf vil have offentligt ansatte udpenslet i genåbningsplan

Formand for Offentlige Chefer i Djøf Hanne Fugl Eskjær sidder med en følelse af, at de offentligt ansatte bliver glemt.

Fagforeningen Djøf skriver i et åbent brev til tre af regeringens ministre, at offentligt ansatte bør skrives ind i regeringens planer for genåbningen af Danmark.

- Lige nu har vi haft en fornemmelse af, at vi var ved at blive glemt og ikke rigtig kunne se os selv i nogen af faserne i genåbningsplanen. Derfor kom vi med det her opråb, siger hun.

- Vi opfordrer til, at der i den forbindelse lægges en klar plan for, hvordan og hvornår de offentligt ansatte, der er sendt hjem fra arbejdspladserne, forventes at kunne vende tilbage, skriver fagforeningen.

Djøf henviser til regeringens rammeaftale med Folketingets partier, hvori genåbningen er delt op i fire faser.

Hvad angår hjemmearbejde, er det kun nævnt sparsomt i genåbningsplanen,

- Sundhedsmyndighederne skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes, lyder det i regeringsaftalen fra den 22. marts.

Det er også på denne dato, at Hanne Fugl Eskjær mener, at flere offentligt ansatte kan begynde at vende tilbage på arbejde.

Der fremgår ikke nogen konkrete genåbningsplaner for lempelsen af anbefalingen om hjemmearbejde i planen. Det gælder både for offentlige og private arbejdspladser.

Djøf mener alligevel, at det er på tide, at regeringen melder ud, hvad planen er for, hvordan de offentlige ansatte kan komme tilbage på arbejdspladsen.

- Alle skal have en plads i genåbningsplanen. Det skal være virksomhederne, restauranterne, skolerne. Men en af de få arbejdspladser, der ikke har været nævnt konkret i genåbningsplanen, har været de offentligt ansatte i hele Danmark, siger Hanne Fugl Eskjær.

Brevet fra Djøf er adresseret til tre ministre: skatteminister Morten Bødskov (S), justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Djøf repræsenterer flere end 29.000 offentligt ansatte og flere end 8000 offentlige chefer.