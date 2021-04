Djøf-formand håber på kritisk selvrefleksion efter sag om asylpar

Det siger fagforbundets formand, Henning Thiesen, i en pressemeddelelse mandag efter beretningen er blevet udsendt.

- Alene det, at Instrukskommissionen finder grundlag for at rette alvorlig kritik af fem embedsmænd kalder på kritisk selvrefleksion - både blandt de folkevalgte politikere, men også blandt embedsmænd og dermed Djøfs medlemmer.

- Der er brug for ekstra opmærksomhed på de klassiske embedsmandsdyder, som måske ikke altid bliver værdsat i en hektisk politisk hverdag, siger han.

Ifølge Djøf peger pilen altså ikke kun på embedsværket men også på deres øverste chefer - ministrene - og det politiske pres, der kommer herfra.

- Man er nødt til at lytte til det ubelejlige synspunkt, siger Henning Thiesen.

Sagen handler om en instruks om adskillelse af asylpar, hvor den ene part var mindreårig. I 2016 blev der 10. februar 2016 udsendt en instruks fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om netop dette.

Instrukskommissionen har konkluderet, at den instruks var "klart ulovlig".

Den beretning fra kommissionen, der er offentliggjort mandag, handler om hvilket ansvar, embedsmændene havde i den sag.

Her fandt kommissionen, at der var grundlag for at sanktionere fem forskellige embedsmænd.

De havde på forskellige måder ikke gjort nok for at forhindre, at instruksen, som kommissionen mener, at de burde have indset var "klart ulovlig", blev ført ud i livet.