Djøf foreslår udløbsdatoer i hastelove

Hvis man vil sikre en højere kvalitet i lovgivningen fra Folketinget, kunne politikerne aftale, at al hastelovgivning bør udstyres med en såkaldt solnedgangsklausul, lyder et forslag fra fagforbundet Djøf.

Djøf repræsenterer blandt andet jurister, økonomer og andre faggrupper, der sidder som embedsmænd og arbejder med den lovgivning, som politikerne ønsker.

Forbundets formand, Henning Thiesen, har med glæde læst statsminister Mette Frederiksens budskab i Politiken om at sænke tempoet på Christiansborg og sikre en bedre kvalitet i de love, der laves.

Et greb til at få bedre lovgivning kunne ifølge Djøf-formanden være en automatisk udløbsdato på de love, der - tvunget af omstændigheder - bliver nødt til at indføres hurtigt.

- Der kan jo være lovgivning, der er gennemført under nogle bestemte vilkår. Det har vi blandt andet set her under corona. De vilkår vil på et tidspunkt ikke længere være til stede, siger Henning Thiesen.

- Så giver det rigtig god mening, at Folketinget har en anledning til at få kigget på: Skal det her fortsætte? Eller bør vi gribe den an på en anden måde.

Det vil give en anledning til at genbesøge, om lovgivningen havde haft uønskede konsekvenser.