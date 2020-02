Dit tandkød sladrer om dit sukkerforbrug

Derfor skal sunde kostvaner og afgifter prioriteres højere. Sådan lyder konklusionen på et nyt forskningsresultat fra Aarhus Universitet.

Sodavand og slik øger risikoen for både huller i tænderne, men også for betændelse i tandkødet.

- Selv børn ved, at fodrer du karius og baktus med sukker, så får du let huller. Men vores forskning tyder på, at sukkerholdig kost også kan fremme sygdomme i tandkødet, siger professor, dr.odont. Bente Nyvad fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet.

Hun har stået i spidsen for projektet, der bygger på en kritisk gennemgang af litteraturen inden for de seneste 50 år.

- I alle mine år som tandlæge hed det sig, at bakterier gav tandkødsbetændelse, hvis du ikke børstede tænder godt nok. Men vi har vist, at du kan skrue op og ned for tandkødsbetændelse med dit sukkerforbrug.

Som eksempel peger hun på, at stenalderkost, der indeholder færre kulhydrater, giver mindre tandkødsbetændelse.

- Sukker har ikke traditionelt været forbundet med tandkødssygdom. Man ved dog, at store mængder sukker i blodbanen fremmer sygdomme som diabetes, hjertesygdomme og fedme. Vi mener, at det måske er den samme sammenhæng, vi ser i tandkødet, siger Bente Nyvad.

Hun mener derfor, at sunde kostvaner bør prioriteres langt højere, hvis man vil skåne befolkningen for en række belastende behandlinger.

- Omkring hver anden dansker over 50 år har tandkødsbetændelse fra tid til anden. Måske skal vi tænke bredere, hvis kosten er en del af et større sygdomskompleks, som vi før har overset.

Hun opfordrer politikerne til få øjnene op for, hvor stor en betydning et mindre sukkerforbrug har for sundheden i hele kroppen.

- Reducerer man forbruget af sukker, ligesom man har gjort med rygning, ville det have en stor effekt. Både for tandsundheden og for en række andre sygdomme som diabetes, hjertesygdom og fedme.

Bente Nyvad peger derfor på afgifter på slik og sodavand som helt oplagte steder for politikerne at tage fat.

- De har hidtil været tonedøve overfor afgifter. Men jeg håber, det her studie kan bidrage til mere opbakning, siger Bente Nyvad.