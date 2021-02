Disney-bossens eventyr lakker mod enden

Spørgsmålet er, om Disney-chef Bob Iger er lige så heldig, når rulleteksterne for hans karriere begynder at køre inden længe.

Og længe var historien om hans regeringstid kun en opbyggelig fortælling.

Erhvervsbossen, hvis fulde navn er Robert Allen Iger, startede i tv-branchen efter at have studeret medievidenskab på et lille universitet i hjemstaten New York.

Han kom ind hos ABC, en af USA's store tv-kanaler, i 1974. Og han har sådan set ikke skiftet arbejdsgiver siden: ABC blev købt af The Walt Disney Company i 1995.

Han har dog skiftet titel undervejs: Han startede som stikirenddreng i tv-produktionen. Siden har han haft 20 forskellige stillinger, kulminerende med forfremmelsen til øverste direktør i 2005.

I sin tid som topchef har Bob Iger ført Disney gennem hastig vækst og enorme opkøb til en dominerende position i Hollywood.

Disney-imperiet står nu om dage ikke kun bag Mickey Mouse og Anders And, men en hel vifte af børne-, superhelte- og stjernekrigsuniverser, og det har Iger en stor del af æren for.

Filmstudierne Pixar, Marvel Studios og Star Wars-firmaet Lucasfilm er alle kommet under Disneys vinger i Igers tid.

Og som kronen på værket overtog firmaet forrige år giganten 21st Century Fox' underholdningsaktiver for 440 milliarder kroner.

Bob Iger har også stået ved roret, mens koncernen har udviklet sin streamingforretning - senest med lanceringen af Disney+.

Undervejs har den smilende Iger tilsyneladende ikke fået mange fjender.

Der var godt nok Abigail Disney, Walts barnebarn, der i 2019 kaldte hans løn "sindssyg", da den oversteg 400 millioner kroner på et år.

Men selv hun skrev i samme ombæring, at hun godt kunne lide Bob Iger, og New York Times beskrev ham kort efter som "Hollywoods flinkeste direktør".

Han blev også kåret til årets erhvervsmand af Time Magazine det år.

Så der var lagt op til, at både han og Disney skulle leve lykkeligt til deres dages ende, da Bob Iger i februar sidste år trådte tilbage som direktør.

Frem til udgangen af 2021 skulle han "blot" være bestyrelsesformand for Disney.

Men så blev verden vendt på hovedet af corona, og Disney-konglomeratet var et af de værst ramte firmaer med tomme forlystelsesparker og ingen åbne biografer til at vise film i.

Så Bob Iger måtte tage arbejdshandskerne på igen og kæmpe for sin lykkelige slutning. Den er ikke skrevet endnu.