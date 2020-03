Alle landets grænser lukker lørdag for udlændinge, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål, her i Københavns Lufthavn. Samtidig opfordrer regeringen til at undgå alle unødvendige rejser.

Direktør om en måneds aflyste flyruter: Det bliver ikke kønt

Luftfartsselskabet Alsie Express indstiller flyvningen på ruten mellem Sønderborg og København fra den 16. marts til den 13. april, begge dage inklusive.

- Det har vi det ikke særlig godt med. Som resten af branchen er vi stærkt udfordrede af den situation, vi står i.

- Det bliver ikke kønt, det er den korte version, lyder det fra administrerende direktør Dennis Rybasch.

Alsie Express har taget beslutningen efter regeringens udmelding om, at man bør undgå alle unødvendige rejser.

Ifølge Dennis Rybasch giver det ikke mening at servicere, når der ingen efterspørgsel er.

Men det er kun dejligt, at passagerne følger myndighedernes opfordringer, og det vil flyselskabet bakke op om, siger direktøren.

- Den seneste tid kan vi se, at alt bliver udskudt. Jeg er ret sikker på, at alle kunder er glade for, at vi tager beslutningen og skaber noget klarhed, siger han.

Tidligere på ugen var luftfartsselskabet gået i gang med at reducere flyvningen, fordi kunderne tøvede med at købe billetter.

- Vi satte de fem daglige afgange fra Sønderborg og de fem daglige afgange fra København ned til tre daglige afgange.

- Nu trækker vi stikket, siger Alsie Express' direktør.

Han krydser fingre for at komme ud på den anden side uden for store skader - og gerne snart.

- Indtil da må vi træde vande. Vi har som organisation fulgt opfordringerne om at arbejde hjemmefra.

- Vi ser også på afspadsering og afvikling af restferie, så vi prøver at få afviklet den pukkel, som måtte være der, lyder det.

Lørdag morgen skulle Alsie Express flyve 25 personer til København, men kun to dukkede op.

- Det er et tydeligt bevis på, at dem, der principielt havde en billet til den afgang, vælger at følge regeringens råd.

Alsie Express flyver resten af weekenden, men indstiller flyvningen fra og med mandag.

Passagerer, som ventes at blive berørt af den midlertidige indstilling, bliver kontaktet af luftfartsselskabet.