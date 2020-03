Direktør i ølfirma skal i fængsel for millionsnyderi

Retten i Glostrup har fundet ham skyldig i at have snydt statskassen for afgifter og moms.

Samtidig er direktørens hjælper, en vognmand, blevet idømt fængsel i to år og seks måneder. Vognmanden straffes også med en tillægsbøde på 3,2 millioner, oplyser retten.

Svindlen er sket i forbindelse med, at Humleekspressen Aps. i Glostrup solgte varer uden moms for mere end 100 millioner kroner til et tysk firma. Derefter refunderede Skat øl- og sodavandsafgifter.

Men denne eksport skete kun på papiret. Varerne forlod aldrig dansk jord, har Bagmandspolitiet hævdet under sagen. Ganske vist kørte den dømte vognmand over Storebælt i sin lastbil for at kunne dokumentere turen over broen, men han kom aldrig videre.

Retten i Glostrup har fulgt påstanden fra anklageren i sagen, der i øvrigt har haft et langvarigt forløb. Anklageskriftet blev indleveret til retten i 2016.

Den dømte direktør sanktioneres også på den måde, at han frakendes retten til fremover at beskæftige sig med salg og køb af øl, vin, sodavand og spiritus.

I en pressemeddelelse om sagen oplyser Bagmandspolitiet, at chefen for det tyske firma, som var impliceret i sagen, i hjemlandet er blevet idømt fængsel i tre år.

Svindlen stod på fra 2011 til 2014.

Det er undergravende og dybt skadeligt, når statskassen bliver udsat for snyd, påpeger specialanklager Lisbeth Jørgensen, der har ført sagen.

- I denne sag har vi set et udspekuleret og veltilrettelagt svindelnummer, der gennem en længere årrække har suget omkring 45 millioner kroner op af statskassen, siger hun i pressemeddelelsen.

Dommen drejer sig om systematisk og grænseoverskridende kriminalitet, lyder det.

Under sagen har de to tiltalte nægtet sig skyldige. Direktøren i ølfirmaet i Glostrup er 54 år, og vognmanden fra et firma på Amager er 59.

Hos øldirektøren konfiskeres i øvrigt 425.000 kroner fra salget af en Mercedes samt i alt næsten 500.000 kroner i kontanter og fra en konto. Vognmanden mister en række dyre Rolex-ure.