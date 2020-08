Direktør for udvikling af nye ejendomsvurderinger stopper

Direktøren for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Andreas Berggreen, stopper per dags dato.

Det er sket efter gensidig aftale. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen oplyses det ikke, hvorfor direktøren stopper.

Andreas Berggreen har været direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, siden styrelsen blev etableret for lidt over to år siden.

Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, skriver, at fratrædelsen sker, op til at Skatteministeriet onsdag har hasteindkaldt Folketingets skatteordførere til en orientering om det nye ejendomsvurderingssystem.

Det nye system udvikles af netop Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Ifølge Finans' kilder er der store problemer med systemet, der efter hensigten skal give danskerne mere retvisende ejendomsvurderinger.

Siden 2013 er der ikke blevet lavet nye ejendomsvurderinger, efter at Rigsrevisionen kritiserede de eksisterende vurderinger for at være ude af trit med de reelle handelspriser.

Et nyt ejendomsvurderingssystem skulle være trådt i kraft til næste år. Men det er udskudt til 2024 på grund af store it-problemer.

Skatteministeriet har ingen kommentarer, skriver Finans.

Før Andreas Berggreen blev direktør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, var han afdelingschef i Skatteministeriets departement.

- Skatteministeriet takker Andreas Berggreen for hans indsats i ministeriet siden 2012.

- Andreas Berggreen takker ledere og medarbejdere i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt kolleger og interessenter i og uden for Skatteministeriet for et godt samarbejde, står der i pressemeddelelsen.