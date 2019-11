Direktør anklages for at svindle med tiltalt i terrorsag

Påstanden om databedrageri for 999.996 kroner indgår i et anklageskrift, som Københavns Politi netop har indleveret til retten.

En forretningsmand, der for tiden bor i Pakistan, anklages for at have bedraget banker i samarbejde med blandt andre en af de tiltalte i en terrorsag om støtte til Islamisk Stat.

Den tiltalte er en 43-årig mand, der har adresse i Rawalpindi i Pakistan. Anklagemyndigheden mener, at han har lavet svindelnumre med flere andre personer.

Blandt disse er en de tre mænd, som er tiltalt i en sag om at have forsynet Islamisk Stat med droner, kameraer og andet avanceret udstyr.

Manden, der kaldes cykelhandleren, er også tiltalt for medvirken til et konkret blodigt angreb i Syrien, og Københavns Byret afgør i den kommende uge, om han er skyldig.

I en særskilt sag blev cykelhandleren i foråret idømt fængsel i et år for blandt andet bedrageri. Han ankede til landsretten for at blive frifundet.

Men nu har anklagemyndigheden altså rejst tiltale mod den forretningsmand, som angiveligt skal have hjulpet cykelhandleren med at skaffe en million på kriminel vis.

I forbindelse med efterforskningen har politiet fundet en kopi af cykelhandlerens pas hos forretningsmanden.

Han lå også inde med ejerbogen for cykelhandlerens anpartsselskab, og disse og mange andre ting ønsker anklagemyndigheden nu at få konfiskeret.

Oprindeligt var forretningsmanden sigtet for også at have begået en stribe tilfælde af grov momssvindel sammen med en anden erhvervsmand, Chaib Mojab, der udlejede arbejdskraft til rengøring og transport.

Chaib Mojab begik svindel for 85,7 millioner kroner, tilstod han i et retsmøde for godt to år siden.

- Jeg vil gerne sige undskyld til alle, der har været berørt. Min familie og Skat, sagde Mojab.

I retten afviste han at have udført momssvindel med den nu tiltalte forretningsmand, der blandt andet fra sit firma solgte taletidskort i stor stil.

Forretningsmanden er nu tiltalt for at have modtaget næsten 22 millioner kroner fra en stribe selskaber, selv om han vidste, at pengene især stammede fra netop moms- og skattesvindel. Det er groft hæleri, lyder det.

Desuden indgår som nævnt databedrageri mod banker i anklageskriftet. Det skal være sket fem gange. Det samlede udbytte var angiveligt cirka 4,8 millioner kroner.

Den 43-årige mand nægter sig skyldig.

I Københavns Byret skal specialanklager Susanne Bitsch føre sagen. Hun ønsker ikke at kommentere sagen. Men hun oplyser, at der er planlagt et retsmøde i december og flere andre retsmøder fra næste sommer.