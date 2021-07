Diplomat med sans for det kongelige

Kongehuset trængte til fornyelse, og det blev en af Ove Ullerups opgaver at modernisere organisationen.

Det betød blandt andet bedre ansættelsesforhold for medarbejderne, ligesom der på hans initiativ hvert år siden er blevet udgivet en beretning, så skatteyderne kan følge med i udgifterne.

Men havde nogen håbet på en større åbenhed om det mere private, så blev de skuffede.

Ove Ullerup havde ikke på samme måde som sin forgænger, Søren Haslund-Christensen, telefonen åben for journalister.

Der var ellers nok at tale om, for en af de første opgaver, den nye hofmarskal skulle håndtere, var prins Joachim og prinsesse Alexandras skilsmisse i 2004.

Til de mere glædelige begivenheder gennem de 11 år hører statsbesøg i blandt andet Japan, Mexico og Tanzania, ligesom besøget af præsident George W. Bush i 2005 blev et højdepunkt.

Han fejrede fødselsdag på Fredensborg Slot, og billedet af præsidenten, der fik hjælp af dronningen til at puste de 59 lys ud på lagkagen, blev et af besøgets mest brugte.

I 2014 ønskede Ove Ullerup at vende tilbage til Udenrigsministeriet. Her var karrieren begyndt i 1980 med udsendelser til blandt andet New York og Bruxelles, inden han i 1997 blev ambassadør i Vietnam og siden viceudenrigsråd.

Tilbage på Asiatisk Plads blev han i første omgang udnævnt til ambassadør i Stockholm og fra 2020 chef for Nordisk Sekretariat.

19. juli fylder Ove Ullerup 70 år, men han fortsætter i ministeriet. Fra 1. september som protokolchef med ansvar for forbindelsen til de udenlandske diplomater.

Ove Ullerup er blandt de embedsmænd, som er blevet afhørt i Tibetkommissionen. Som tidligere chef for Udenrigsministeriets kontor for Asien forklarede han, at det var "helt typisk", at Kina forsøgte at lægge pres på Danmark og forlangte indgreb selv i de mindste sager - for eksempel om en Tibet-udstilling på Nationalmuseet.

Men han kunne ikke genkende, at demonstranter skulle skjules for kinesiske gæster, forklarede han.

Ved siden af den diplomatiske karriere har Ove Ullerup haft en række tillidshverv, blandt andet i flere af kongehusets fonde, ligesom han har været tilknyttet Dansk Røde Kors og været medlem af UNICEF Danmarks præsidium.

Siden 2020 har han været formand for ØK's Almennyttige Fond.

Ove Ullerup er gift med cand.ling.merc. Bodil Mørkøv Ullerup, med hvem han har døtrene Caroline, Simone og Emilie.