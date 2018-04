Digitale sexkrænkelser kan fremover koste tre år i fængsel

Alle Folketingets partier er enige om skærpelsen.

- Digitale sexkrænkelser er en grænseoverskridende og respektløs handling, der kan give ofret langvarige mén, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en pressemeddelelse.

- Med en forhøjelse af straffen med en tredjedel for grovere digitale sexforbrydelser sætter vi en tyk streg under forbrydelsens alvor.

- Det vil forhåbentlig få flere til at tænke sig om, inden de uden hensyn til offeret deler nøgenbilleder eller -videoer, siger Pape.

Lovforslaget indebærer også en fordobling af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse. Herunder blotteri.

Foruden blotteri kommer det til at gælde for alle sager om blufærdighedskrænkelse, hvor der idømmes bødestraf.

Der er lagt op til, at blotteri i førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med en bøde på omkring 5.000 kroner.

Eller omkring 7.500 kroner, hvis der foreligger skærpende omstændigheder. Det kan være, hvis krænkelsen for eksempel er sket over for et barn.

For lidt over et år siden præsenterede regeringen sit udspil med en række initiativer i kampen mod digitale sexkrænkelser.

Af udspillet fremgik det, at 17 procent af drenge/mænd og 20 procent af piger/kvinder på 15-25 år har sendt eller postet et seksuelt billede eller video af sig selv.

10 procent af drenge/mænd og 4 procent af piger/kvinder på 15-25 år har sendt eller postet et seksuelt billede eller video af andre.

Desuden har 17 procent af drenge/mænd og 13 procent af piger/kvinder på 15-25 år oplevet, at andre har sendt eller postet et seksuelt billede eller video af dem.

53 procent af 15-30-årige har modtaget nøgenbilleder. Og 22 procent af 15-30-årige videresender gerne et nøgenbillede af en, de ikke kender.