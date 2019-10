Digital gruppeterapi skal hjælpe teenagere

Pludselige vredesudbrud, voldsom gråd og stress-symptomer. Det var en stor del af hverdagen for 17-årige Rannva Holbech, da hendes far tidligere på året fik konstateret kræft.

- Til at starte med var jeg bange for, at det kunne blive lidt upersonligt, at man bare sidder bag en skærm.

- Men det er utroligt befriende, at hvis jeg bliver helt grædefærdig, så kan jeg slå lyden fra og lige være mig selv lidt, siger hun.

En aften hver anden uge sidder Rannva Holbech i fred og ro på sit værelse, tænder sin computer og kommer ind i et digitalt rum.

Her taler hun i to timer med psykologer og jævnaldrende om at håndtere sorgen og følelserne ved at have en alvorligt syg forælder.

- Hvis jeg ikke lige har overskud til at sidde ved mit skrivebord, kan jeg lægge mig i min seng med computeren på skødet.

- Det er meget naturligt og bliver ikke så opstillet. Jeg føler, jeg har opbygget et tillidsbånd til dem i min gruppe. Jeg er i hvert fald ikke bange for at fortælle noget til dem, siger hun.

Den webbaserede gruppeterapi er en del af initiativet "Er du okay?", som Børn, Unge & Sorg har lanceret med støtte fra Egmont Fonden og Liljeborgfonden.

Tilbuddet skal sikre, at teenagere i hele Danmark kan få den hjælp, de har behov for. Og Rannva Holbech er bestemt ikke alene om at være ung pårørende til en alvorligt syg forælder.

Hvert år oplever 22.000 teenagere, at en forælder får en alvorlig sygdom.

Ifølge Preben Engelbrekt, der er direktør i Det Nationale Sorgcenter - Børn, Unge & Sorg, er det alt for overset, at teenagere med alvorligt syge forældre har lige så meget brug for hjælp, som teenagere der mister forældre.

- Der kommer en alvor ind i ens liv, når man har en alvorligt syg forælder, og derfor er der behov for et rum, hvor de unge kan dele tanker og få opløst følelsen af at være anderledes, siger han.

I fremtiden håber Preben Engelbrekt, at der vil være et landsdækkende webbaseret terapitilbud til alle, så geografien ikke længere begrænser muligheden for at få hjælp.