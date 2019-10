Rannva Holbechs far fik i januar konstateret prostata- og tarmkræft. Det påvirkede familien utroligt meget. Men gennem webbaseret gruppeterapi med andre unge på hendes egen alder har Rannva Holbech fået et rum, hvor hun kan dele de svære følelser.

Digital gruppeterapi skal hjælpe teenagere

Teenagere med alvorligt syge forældre i hele landet skal sikres hjælp med et webbaseret gruppeterapi-tilbud, der gør det muligt at få terapi fra deres værelse.

Rannva Holbech kunne selv mærke, at hun havde brug for hjælp til at håndtere sine følelser. Derfor startede hun i august til webbaseret gruppeterapi, som hendes mor havde introduceret hende til.

Pludselige vredesudbrud, voldsom gråd og stress-symptomer. Det var en stor del af hverdagen for 17-årige Rannva Holbech, da hendes far tidligere på året fik konstateret prostata- og tarmkræft.

