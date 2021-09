Dette dyr har hvert andet barn har aldrig set

Mandag starter Naturens Uge, som har til formål at åbne naturen for flere børn og familier.

Lidt over halvdelen af børnene har set et pindsvin i det fri, kigget på stjernehimlen i naturen eller bygget en hule i naturen.

Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Ifølge Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, er der tale om bekymrende mange børn, som ikke har oplevet naturen.

- Det er bekymrende, fordi det viser, at børnene tilsyneladende kommer alt for lidt i naturen, og at de ikke har set helt almindelige arter.

- Vi ved fra undersøgelser, hvor vigtigt det er for børns trivsel, at de kommer i naturen. Vi ved også, at jo bedre børn kender naturen, jo mere lyst har de til at passe på den.

Bag Naturens Uge, der skydes i gang i dag, står Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Og her er formålet netop at få åbnet naturen op for flere børn og familier.

I løbet af ugen skal 188.000 børn fra daginstitutioner og skoler ud i naturen. Derudover bliver afholdes hundredvis af offentlige natur- og friluftsarrangementer rundtom i hele landet.

Her kan man blandt andet komme på guidede svampeture, prøve at spotte flagermus eller gå på opdagelse i naturen med Gurli Gris.

Undersøgelsen, som Epinion har lavet for Danmarks Naturfredningsforening, viser samtidig, at børn af lavtuddannede forældre kommer mindre ud i naturen, og at de kender færre af de almindelige arter.

Derfor er det vigtig, at daginstitutioner og skoler tager ansvar for at få børn ud i naturen.

Det fortæller Brian Lassen, der er lektor ved University College i Aarhus, og som forsker i børn fra belastede familiers brug af de grønne områder i daginstitutionstilbuddene.

- Vi kan se, at der er en ulighed i, hvilke socialklasser som kommer ud i naturen uden for institutionslivet. Det betyder, at daginstitutionerne og skolerne har et meget stort ansvar for at få naturen og udelivet integreret i institutionslivet, siger forskeren i pressemeddelelsen.

I dag arbejder en femtedel af landets skoler med konceptet udeskole.

- Udeskole handler om, at børn kommer ud og lærer i naturen. Det kunne vi tænke os meget mere af, selv om skolerne allerede gør en indsats. Vi håber, at det kan starte en samtale om, hvor vigtigt det er, at vi bredt som samfund tager ansvar for, at børn kommer ud i naturen, fortæller Maria Reumert Gjerding.

Undersøgelsen er gennemført i juni i år. 1100 børn i alderen 5 til 12 år og deres forældre er blevet interviewet.

Forældrene har først besvaret en række indledende spørgsmål om deres familiers brug af naturen. Herefter har barnet besvaret en række spørgsmål ved hjælp af blandt andet billeder og ikoner.