Det tjekkiske tennis-es der blev amerikaner

Han regnes for en af alle tiders bedste tennisspillere og har sammenlagt ligget nummer et på verdensranglisten i 270 uger.

Der var dog dem, der så det tjekkiske tennis-es som et koldt stenansigt fra Øst - stik modsat andre af datidens stjerner som den iltre og brokkende John McEnroe.

Og så var der dem, der simpelthen var imponerede over Lendls fokus og dedikation.

Ivan Lendl sagde selv, at han ikke var ude på at gøre alle glade.

- Min mission er at vinde, sagde han dengang til magasinet Sports Illustrated.

Og Lendl, der 7. marts fylder 60, tog sin del af sejrene.

I alt vandt han 94 titler på ATP-touren og 8 grand slam-titler.

De blev grundlagt med en tårnhøj træningsdisciplin, der gav ham styrke og stamina.

Men der var én turnering, som Ivan Lendl aldrig nåede at vinde. Og det var Wimbledon, der spilles på græs.

Den hurtige bane passede ikke til den tjekkiske baglinjespillers stil, så han kom aldrig til at løfte trofæet som vinder af verdens ældste tennisturnering.

Ivan Lendl er født i Ostrava i den tjekkiske del af det daværende Tjekkoslovakiet, hvor hans far var en af landets bedste spillere.

Selv blev Ivan Lendl professionel i 1978, og han spillede 17 sæsoner, inden han stoppede karrieren i 1994.

I midten af 80'erne flyttede han til USA, hvor han i 1988 giftede sig med Samantha Frankel og blev amerikansk statsborger i 1992. Parret har fem døtre og bor i dag i Goshen i Connecticut.

Selv om det var tennis, der gjorde ham rig og berømt, tilbringer Lendl i dag masser af tid på golfbanen.

Han har dog i to omgange været træner for den skotske tennisstjerne Andy Murray og senest for den tyske tenniskomet Alexander Zverev.