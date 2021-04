Det svinger stadig for Lise-Lotte Norup

Det ved Lise-Lotte Norup. Hun udgør sammen med Kirsten Siggaard og Kirsten Vaupel den populære trio Swing Sisters, der inspireret af legendariske Andrews Sisters har underholdt med swingmusik i årevis.

Faktisk har trioen i år 29 års jubilæum, og det er stadig muligt at booke de tre sangerinder til at underholde, hvis coronaen ellers giver lov.

Swing Sisters-sangerne har nået den erfarne alder. Lise-Lotte Norup fylder den 12. april 70.

29 år er lang tid, men fødselaren laver nu andet end at synge swing.

Hun har faktisk flere strenge at spille på end de fleste.

Som helt ung var hun fotomodel og også meget lidt påklædt i flere film i 1970'erne.

I et interview med DR i 2020 fortalte hun, at der i forbindelse med hendes rolle i filmen "Rapportpigen" blev taget nøgenbilleder af hende.

Hun fik skrevet ind i sin kontrakt, at de ikke måtte bruges andre steder.

Men de forfulgte hende i 20 år, selv om der ikke var internet dengang.

Så hun håber, at unge kan lære af hendes fejl.

Sagen med billederne fik hende til at droppe filmbranchen i en periode. Hun uddannede sig i stedet til lægesekretær.

Men skuespillet trak, så hun vendte tilbage.

Hun spillede teater, og hun er en erfaren skuespiller ved sommerrevyerne.

Fødselaren har også været med i en række film, herunder krimifilmene "Mord i Mørket" og "Mord i Paradis".

I 2000 havde Norup en fin rolle som diplomaten Søren Pilmarks kølige elskerinde i Klaus Rifbjerg-filmatiseringen "Anna".

På tv har Lise-Lotte Norup medvirket i serier som "En by i provinsen", "Strandvaskeren" og "Ugeavisen". Og i øvrigt også i quizshows.

Hun har desuden skrevet flere kogebøger, men i 2009 var det anderledes alvorlig ting, hun skrev om.

Da udkom "Himmelmor - retten til en værdig død", som hun skrev sammen med tv-journalisten Hans-Georg Møller.

Den handler om aktiv dødshjælp - et emne hun nogle år forinden havde åbnet for med et læserindlæg i Berlingske.

Her fortalte hun om sin 91-årige mors smertefulde kvælningsdød som afslutningen på længere tids sygdom.

Lise-Lotte Norup har fortalt, at hun fortryder, at hun ikke lagde den bløde pude, hun stod med i hånden, over morens ansigt for at spare hende for de sidste dages lidelser.