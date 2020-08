Det store barn med den brede accent

De fleste børn af 1980'erne vil huske Tom McEwans hoved stikkende ud af en papbaby med dansende ble og to viftende sutteflasker.

Spørgsmål, de to besvarede ved samstemmigt at hyle: "Næ, næ, næ, næ, det må man ikke".

Tom McEwan er i dag langt fra både babystadiet og storhedstiden i DR's børneprogrammer og i trioen Klyderne, hvor McEwan og Ingerslev på Monty Pythonsk manér gakkede ud sammen med Jesper Klein.

McEwan, der 9. august fylder 80 år, var den ældste af de tre, men er alligevel den eneste tilbageværende.

Han var ellers tæt på at blive den første til at tage herfra, da han i 1991 blev overfaldet på Søborg Hovedgade ved København.

Her havde den britiskfødte skuespiller og musiker netop hævet kontanter i en automat, da en ung mand røvede ham og stak ham så alvorligt med en kniv, at han en overgang svævede mellem liv og død.

På det tidspunkt havde Tom McEwan boet mere end to årtier i Danmark, og kort efter blev han dansk statsborger.

Han er født i den engelske by Corby og blev uddannet til lærer i Leicester, hvorfra han i 1960'erne kom på udveksling i Silkeborg.

Den unge Tom faldt for det frisindende Skandinavien, og da Hareskov Lilleskole i 1968 tilbød ham et job som lærer, slog han til.

Her var han frem til 1974, hvor han forlod lærergerningen for at blive musiker og autodidakt skuespiller på fuld tid.

Blandt meget andet bragte karrieren Tom McEwan i armene på Erik Balling, der i 1981 gav ham en lille rolle som tyrkisk taxachauffør i "Olsen-bandens flugt over plankeværket".

Her fik han aktiveret lattermusklerne hos publikum med sine accentprægede replikker som "Ja, ja, bare helt fedt, mand" og "De har taget vores røv".

Tom McEwan er gift med skuespilleren Terese Damsholt.

Parret har sammen sønnerne Tim og Oliver, der begge er musikere.