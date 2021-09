Det stille barn blev musikdronning

Beyoncé er født og opvokset i Houston, som ligger i den amerikanske delstat Texas.

I et interview med det amerikanske magasin Harper's Bazaar fortalte hun, hvordan hun ikke talte særligt meget som barn. Hun beskriver sig selv som et genert og indelukket barn.

Hun deltog i sang- og dansekonkurrencer fra syvårsalderen, men i hendes teenageår vidste ingen i skolen, at hun kunne synge.

Hun brugte al sin energi på Destiny's Child og et forsøg på at få en pladekontrakt, så hun talte sjældent i skolen.

Destiny's Child var oprindeligt kendt under et andet navn - Girls Tyme - og gruppen gennemgik flere konstellationer.

Gruppen er blandt andet kendt for sange som "Survivor" og "Say My Name".

Men succesen er bestemt ikke stoppet efter det sidste Destiny's Child-album.

Beyoncé har været fast inventar på hitlisterne med sange som "Single Ladies", "Halo", "Run the World (Girls)" og mange flere.

I et interview med modemagasinet Vogue beskriver hun sig selv som "meget grundig" i sin kreative proces.

- Det kræver enorm tålmodighed, hvis man vil rocke med mig, har hun sagt.

Beyoncé er gift med den amerikanske rapper Jay-Z. Parret har tre børn sammen.

Parret er meget private. Deres bryllup foregik i al hemmelighed i 2008. Alligevel har deres forhold flere gange været i offentlighedens søgelys.

Især på grund af rygter om Jay-Z' utroskab, som Beyoncé angiveligt refererer til på albummet "Lemonade" i 2016.

Til trods for det holder parret alligevel sammen og har flere gange arbejdet og turneret sammen. Parret har blandt andet gæstet København med en fælles koncert.

I 2018 udgav de et album sammen for første gang - "Everything is Love" eller alt er kærlighed.

Beyoncés fans har givet hende tilnavnet Queen Bey, som udtales på samme måde som dronningebi på engelsk.

Og i interviewet med Vogue fortæller bidronningen selv, at hun faktisk også har to bistader i hjemmet med omkring 80.000 bier.