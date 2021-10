Det rolige temperament kom ham til gode

Erhvervsmanden har rige erfaringer at dele ud af. Han har oplevet massiv succes - men også en dramatisk fyring, som han dog fik rejst sig fra.

Vejen til toppen af den danske medicobranche blev for Sten Scheibye grundlagt gennem en tid i militæret og siden en kandidat i fysik og kemi fra Aarhus Universitet og en ph.d. i kemi samme sted.

Han har fortalt i et portræt skrevet af Aarhus Universitet, at han elskede at forske, men at han samtidig var helt bevidst om, at han ikke skulle være i et laboratorie resten af sit arbejdsliv.

Han ville ud i det private erhvervsliv, hvor han kunne kombinere det innovative med det kommercielle. Sideløbende med sin ph.d. havde han således taget første del af en HD i markedsføring.

Det førte ham i 1981 til Leo Pharma (Løvens Kemiske Fabrik) i omkring 11 år og siden til Coloplast, der producerer sygeplejeudstyr.

Her blev han administrerende direktør i 1995. I løbet af Sten Scheibyes 13 år som topchef i Coloplast seksdoblede selskabet sin omsætning, syvdoblede sit overskud og ottedoblede sin aktiekurs.

Men i 2008 hobede problemerne sig op i selskabet - blandt andet svagere indtjening end forventet og uro i koncernens tyske selskab.

Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen fyrede uden varsel topchefen i løbet af en kort samtale i august 2008.

Sten Scheibye har i et interview med Børsen beskrevet det som "traumatisk", næsten som en helt uventet skilsmisse må føles.

Men han mandede sig op og brugte sin energi i tiden efter på at få banket en solid bestyrelseskarriere sammen.

- Jeg tror, at mit rolige temperament kom mig til gode, så jeg intellektuelt kunne skabe den nødvendige afstand og få skabt grobund for noget nyt, har han fortalt Børsen.

Sten Scheibye har både før og efter sin fyring haft en række bestyrelsesposter. Blandt andet som bestyrelsesformand i Novo Nordisk og senere Novo Nordisk Fonden og Novo Holdings, ligesom han har siddet i bestyrelsen for Danske Bank.

I dag er han formand for bestyrelsen i Industriens Fond, Knud Højgaards Fond og BioInnovation Institute Fonden. Han sidder samtidig i bestyrelsen for ConvaTec, en konkurrent til Coloplast, og er rådgiver for Novo Holdings.

Sten Scheibye er gift med fysioterapeut Annemette Scheibye Elbrønd. De har sammen to voksne børn og fem børnebørn.