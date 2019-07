Det moderne menneske indvandrede tidligere til Europa

Det mener flere forskere efter at have undersøgt to fossile kranier, der blev fundet i en klippehule i Grækenland i 1978, skriver Videnskab.dk.

Et internationalt forskerhold har siden lavet omfattende analyser af de to kranier, og de konkluderer, at det ældste kranie er mindst 210.000 år gammelt.

Det stammer med stor sandsynlighed fra det moderne menneske, der også kaldes Homo sapiens.

- Det betyder, at mennesket udvandrede fra Afrika for mere end 210.000 år siden, og at de nåede længere, end vi tidligere har troet. Helt til Europa, siger Katerina Harvati-Papatheodorou, der er professor på Sektion for Palæontologi på Türbingen Universitet i Tyskland ifølge Videnskab.dk.

Det andet fundne kranie er cirka 170.000 år gammelt og stammer fra menneskearten neandertaler.

Ifølge Felix Riede, der er professor på Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier på Aarhus Universitet, bliver modellen for menneskets evolution bekræftet, efter man har analyseret det 210.000 år gamle kranie.

- Det her bekræfter egentlig, at menneskets udvandring fra Afrika foregik over flere udvandringsbølger. Det har man ikke fundet evidens for før i Europa, siger Felix Riede til Ritzau.

- Vi har evidens for udvandring af mennesket og udskiftning i populationer i andre dele af verden, så det her er endnu en brik i det billede, vi har af menneskets evolution inden for de seneste 300.000 år, siger han.

Det moderne menneske kom tilsyneladende til hulen i Grækenland, før neandertaleren gjorde.

Det hidtil tidligste bevis på moderne mennesker udenfor Afrika stammer fra Israel og er 190.000 år gammelt.

For omkring fire til fem millioner år siden udvandrede de første neandertalere fra Afrika til Europa, hvor de gennem hundredtusindvis af år tilpassede sig det koldere klima.

Imens udviklede Homo sapiens sig i Afrika.

- Homo sapiens vandrede også tilbage til Afrika igen. Populationer af tidligere mennesker inklusiv Homo sapiens uddøde ofte, hvor de befandt sig. De opstod i områder, men har ikke kunnet finde fodfæste, og så er de blevet erstattet af andre udvandringsbølger, siger Felix Riede.