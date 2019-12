Det ligner alle mod Morten Østergaard ved Wammens bord

Her er det De Radikale, som har ansvaret for, at en aftale ikke allerede er faldet på plads. Sådan lyder det - i større eller mindre grad - fra de øvrige parter i forhandlinger.

- I 11. time er det aldrig godt at komme med nye krav, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr om De Radikale, inden forhandlinger går i gang.

Der er uenigheder om finansieringen, men også udlændingepolitikken og andre emner er stridspunkter.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger om uenighederne med De Radikale:

- Vi strides især om finansiering, og jeg oplever, at der især er ét parti, som har et stort ønske om at ville tage finansieringsforslag ud, som ellers sender regningen til nogle af dem, der har mest i vores samfund.

- Denne finanslov skal for første gang i lang tid mindske uligheden i vores samfund.

Alternativets leder, Uffe Elbæk, håber, at han snart "bliver klogere på De Radikale", som han formulerer det.

- Vi er enige på hele velfærdsområdet, det her bliver den mest grønne finanslov, hvis den ikke falder, men flygtningespørgsmålet handler ikke om finansloven, siger Elbæk, som tilføjer, at parterne er 80-85 procent i hus med en aftale.

Normalt er en finanslovsaftale på plads i november, men nu siger kalenderen december.

Og nu kommer finansminister Nicolai Wammen (S) med en klar melding til de øvrige partier. Der er en grænse for, hvor længe man kan sige, at man er i slutfasen i forhandlingerne.

- Min opfordring til alle partier er, at nu koncentrerer vi kræfterne om det, vi er fælles om, i stedet for at bruge tid på det vi er uenige om, siger Wammen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det nu reelt er fire mod én ved forhandlingsbordet, altså alle mod De Radikales leder, Morten Østergaard, svarer Wammen:

- Jeg håber, at det er de fem, der på et tidspunkt kan komme ud og være fælles om en rigtig god finanslov til gavn for Danmark.

Ved søndagens forhandlinger er det kun partilederne, der deltager. Normalt er også eksempelvis finansordførerne med ved forhandlingsbordet.

Hverken De Radikale eller Socialdemokratiet har lagt skjul på, at de ser forskelligt på udlændingepolitikken. Det bliver der ikke ændret på i de igangværende finanslovsforhandlinger, lyder det fra Wammen.

Lørdag var der bilaterale møder hos Wammen, og om aftenen var der planlagt et fælles forhandlingsmøde. Men det blev aflyst med kort varsel. Alle havde brug for en tænkepause, lyder det fra Wammen et døgn senere.

Morten Østergaard mener ikke, at De Radikale kommer med noget, som de øvrige parter kan være overrasket over. Der er ikke lagt noget frem, som ikke kom frem ved det første møde, siger han.

Fra de øvrige partier har der været kritik af, at De Radikale netop kom med nye krav hele tiden.

Morten Østergaard er eksempelvis ikke tilfreds med, at regeringen ikke vil sige, at Danmark næste år igen vil tage imod 500 kvoteflygtninge.

- Det gjorde Anders Fogh hvert eneste år, da han var statsminister, og han var vel ikke kendt som nogen slapper i udlændingepolitikken, siger Morten Østergaard med henvisning til den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).