Det her åbner onsdag

- Erhvervsministeriet oplyser, at barer og værtshuse er omfattet på lige fod med restauranter og caféer som serveringssteder i henhold til rammeaftale om plan for genåbning af Danmark og dermed kan åbne den 21. april, skriver ministeriet i en mail.

De danske barer og værtshuse kan sammen med restauranterne og caféerne se frem til at åbne 21. april. Det bekræfter Erhvervsministeriet, efter at TV2 fredag morgen kunne berette om det.

- For udendørsservering vil der ikke være krav om coronapas, mens der for indendørsservering vil være krav om coronapas og forudgående bordbestilling.

Åbningen af barer og værtshuse sker som følge af den aftale om en øget genåbning, der blev indgået torsdag aften.

På lige fod med restauranter og caféer skal barer og værtshuse have sidste udskænkning klokken 22. Herefter har kunderne en time til at indtage deres varer, inden serveringsstederne klokken 23 skal være lukket.

Der vil være arealkrav om to kvadratmeter for siddende servering og fire kvadratmeter, hvis der ikke siddes ned.

Fredag vil ministeriet drøfte med de såkaldte sektorpartnere, hvordan de specifikke retningslinjer på området skal se ud i lyset af aftalen fra torsdag aften.

Torsdagens aftale om at fremrykke dele af genåbningen betyder ifølge Dansk Erhverv, at et sted mellem 12.000 og 25.000 kan vende tilbage til arbejdet tidligere end ellers forudset.

Sammenlagt med de andre dele af samfundet, der var tiltænkt en åbning, betyder det ifølge Dansk Erhvervs estimater, at omkring 100.000 arbejdspladser efter 21. april vil være ramt af restriktioner.