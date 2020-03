Det hele startede med en engel

Det hele startede med sangen "Engel", der blev udgivet i 2009 og endte som en landeplage i Danmark.

Rasmus Seebach, der fylder 40 år den 28. marts, havde i forvejen ageret sangskriver for andre kunstnere i mange år. Men med debutsinglen slog han sit navn fast som selvstændig sanger.

Han fulgte singlen op med albummet "Mer' end kærlighed", der solgte 240.000 eksemplarer, et uhørt tal på pladefronten.

Siden da er det kun gået fremad for Rasmus Seebach.

Med tekster om byture, kærlighed, familieforhold og skænderier kan danskerne relatere til ham.

Lyrikken er ofte blevet kritiseret for at være banal og triviel. Men som sangeren selv forklarede til Jyllands-Posten i 2015, tager han det som en kompliment.

- Fordi jeg synes, det trivielle er svært. Det er der nok mange, der har svært ved at forstå. At det er vildt svært at skrive rigtig banalt, men stadig rørende [..], lød det fra Seebach.

Han er søn af dansktop-sangeren Tommy Seebach, der døde af hjertestop i 2003 efter et langt alkoholmisbrug. Mange af sønnens sange er dedikeret til ham.

Farens liv har også forberedt Rasmus Seebach på den kendis-status, han selv har fået, sagde han til Ritzau sidste år.

- Jeg priser mig lykkelig for, at jeg har oplevet livet som kendt ansigt, fra jeg var helt lille på grund af min far. Jeg har lært, at hvis jeg har det skidt og ikke har overskud, så skal jeg lade være med at tage et sted hen, hvor der potentielt er mennesker, der gerne vil hilse på mig.

- Det kræver, at jeg har det overskud, og jeg vil jo rigtig gerne give dem en god oplevelse, sagde sangeren.

Folkekær kan man godt kalde Rasmus Seebach, men helt fri for skandaler er han ikke gået. Sidste år var han involveret i en sag om underbetaling af litauiske håndværkere til at bygge en ejendom.

En sag, der satte fokus på et større problem med underbetaling af udenlandsk arbejdskraft og brud på arbejdsmiljøloven.

Rasmus Seebachs karriere startede med "Engel", men den er langt fra slut endnu. Sidste år udgav han opsamlingsalbummet "Tak for turen", men det skal ikke forstås, som om han takkede af.

I år kan man både opleve ham på festivaler og til to familiekoncerter.