Det europæiske samarbejdes store chefarkitekt

Han er en af det europæiske samarbejdes chefarkitekter.

Delors blev i 1985 formand for det, der dengang hed EF-Kommissionen, og i hans tiårige embedsperiode var der fuld fart på udviklingen af samarbejdet.

- Han er den mest betydningsfulde kommissionsformand nogensinde. Han har uden konkurrence været den, der har spillet den største rolle, siger Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa.

- Det var selvfølgelig også på et tidspunkt, hvor medlemslandene accepterede det. Dengang ønskede man en stærk kommissionsformand.

Da Delors forlod Bruxelles i 1995, havde Det Europæiske Fællesskab skiftet navn til Den Europæiske Union, EF var dermed blevet til EU, og Delors var således blevet formand for EU-Kommissionen.

EU havde etableret det indre marked og vedtaget Maastricht-traktaten, som - trods danske forbehold - banede vejen for fælles mønt, et nyt samarbejde om udenrigs-, sikkerheds- og retspolitik og unionsborgerskab.

Samtidig var det tidligere Østtyskland efter Murens fald kommet med i EU og omfattet af EU's love og regler som en del af det genforenede Tyskland.

Jacques Delors' store idéer om en føderation af nationalstater gjorde ham dog også til en rød klud for EU-modstandere i Danmark og resten af Europa.

- Up yours Delors (op i røven, Delors, red.), stod der 1. november 1990 på en berømt forside af The Sun som svar på, hvad den britiske tabloidavis så som hans forsøg på at presse briterne ind i en europæisk superstat.

Men dansk EU-modstands nestor, Jens-Peter Bonde, siger, at Delors behandlede ham "som en ven", selv om de stod for to modsatte synspunkter.

- Delors var en ærlig tilhænger af Europas Forenede Stater.

- Han var den hidtil stærkeste kommissionsformand og den, der realiserede de største hop i integrationen, siger Bonde.

Jacques Delors, der blev født i Paris i 1925, er uddannet i økonomi fra Sorbonne.

Han havde en karriere som embedsmand, inden han i 1979 blev valgt til Europa-Parlamentet for de franske socialister.

To år senere blev han Frankrigs finansminister og derefter kommissionsformand.

Efter EU-topposten stiftede Delors tænketanken Notre Europe. Han blev i 2015 udnævnt til europæisk æresborger af EU-landene.

På sine ældre dage har han sjældent blandet sig i EU-debatten, men i et interview med Politiken i 2012 under gældskrisen var han ikke imponeret.

- De nuværende europæiske ledere mangler visioner. Og historien vil dømme dem hårdt for det, sagde Delors.

Jacques Delors var gift med Marie, der døde i juni. Sønnen Jean-Paul, der var journalist, døde af kræft i 1982. Datteren Martine Aubry er tidligere socialistisk minister og netop genvalgt som borgmester i Lille.