Det er ikke slut med Kristian Jensen i Venstre endnu

Kristian Jensens politiske cv er ganske imponerende, og lørdag sagde Venstres landsmøde i Herning pænt tak for indsatsen til Kristian Jensen for dennes tid som næstformand.

Han trådte tilbage efter den turbulente august, hvor også Lars Løkke Rasmussen takkede af som Venstres formand. Også efter ti år. Det skete efter en periode, hvor de to havde bekriget hinanden internt.

- Det her er ingen farveltale, siger Kristian Jensen.

- For det der med tidlig pension er jo kun, hvis man føler sig nedslidt. Så jeg har ikke tænkt mig at holde nogen farveltale, men jeg er jo politiker, så når man får ordet, så giver man det ikke bare fra sig igen, siger han.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, slår også fast, at Kristian Jensen fortsat er et godt kort for Venstre. Kristian Jensen har fået en såkaldt fri rolle Folketinget. Han har ingen ordførerskaber.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at du havde håbet, at historien havde taget en anden drejning. Det er der mange, som har forståelse for, siger Jakob Ellemann-Jensen i sin tale til Kristian Jensen.

Ellemann-Jensen henviser til, at Kristian Jensens store drøm var at blive formand for sit parti på et tidspunkt.

- Jeg tror ikke, at der er mange, som har haft en så central rolle, som du har haft. Jeg tror ikke, at der mange, som har knoklet så hårdt, som du har, siger Ellemann-Jensen.

Landsmødet sagde tidligere lørdag også farvel og tak til Løkke for dennes ti som formand for partiet.

Løkke havde i øvrigt forladt landsmødet, da afskedsseancen til Kristian Jensen fandt sted.

Den tidligere statsminister deltog kun ganske kortvarigt i landsmødet. Han dukkede op kort før sin afskedsseance, spiste frokost og smuttede så derefter. I øvrigt uden at sige ord til pressen.