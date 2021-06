Det er en grundlovsdag i Schlüters tegn

Pape havde glædet sig enormt. Sidste år druknede grundlovsdag i coronarestriktioner, og de fleste politiske taler fandt sted virtuelt. For to år siden var der ingen taler på grund af folketingsvalget samme dag.

Så Pape havde set frem til at komme landet rundt, holde taler, levere politiske budskaber og møde vælgerne - fysisk - igen.

Men planerne ændrede sig for Pape efter tidligere statsmister Poul Schlüters (K) død forrige torsdag.

Den tidligere konservative formand og statsminister fra 1982 til 1993 bisættes nemlig grundlovsdag fra Holmens Kirke i København. Efter bisættelsen er De Konservative vært ved en mindehøjtidelighed til ære for partiikonet.

- Jeg kommer til at holde en tale, ikke en grundlovstale, men en om Schlüter og hans betydning.

- Jeg synes ikke, at den dag, hvor vi bisætter en tidligere statsminister, en tidligere formand for partiet og en helt særlig person for mange konservative, at jeg skulle begynde dagen med at holde en politisk tale og så bagefter holde tale til mindehøjtideligheden, siger Pape.

Schlüters bisættelse får også betydning for statsminister Mette Frederiksen (S).

Hun kommer heller ikke til at holde grundlovstaler, da hun også er med til Schlüters bisættelse samt den efterfølgende mindehøjtidelighed hos De Konservative.

For tre år siden benyttede Mette Frederiksen ellers netop grundlovsdag til at smide en politisk bombe.

Det var med meldingen om, at Socialdemokratiet gik efter at danne regering alene ved det næste valg. Altså et brud med sit partis årtier lange tradition for regeringssamarbejde med De Radikale.

Andre nulevende eksstatsministre, tidligere ministre og tidligere Schlüter-kolleger deltager også ved bisættelsen og mindehøjtideligheden.

- Jeg tror ikke, at Schlüter havde været fornærmet, hvis jeg også havde holdt en politisk tale på dagen, siger Pape.

Mens en lille del af den politiske elite er samlet omkring Schlüters bisættelse, så forløber grundlovsdag helt normalt for mange andre politikere.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, SF-formand Pia Olsen Dyhr, DF-formand Kristian Thulesen Dahl, politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsen og mange andre holder grundlovstaler forskellige steder i landet.

- Jeg kommer selvfølgelig ikke ud at hilse på de mange mennesker, jeg havde håbet på at skulle. Men omvendt kan vi sige, at hvilken smukkere dag end grundlovsdag til at bisætte en tidligere statsminister, siger Pape.

- Vi fejrer Grundloven, og vi mindes ham. Det bliver en meget speciel dag, og det bliver en af de dage, jeg altid vil kunne kigge tilbage på og huske, for det er et ikon, vi siger farvel til. Det er naturligt, at bisættelsen vil påvirke dagen, siger Pape.