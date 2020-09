Det dårlige liv skal stoppes i mors mave

Før et lille barn har sagt et ord, kan skinnerne være lagt til et liv med stor social ulighed, som fortsat er udbredt i Danmark.

Alligevel er der fortsat stor forskel på, hvordan problemet tackles ude i kommunerne.

- Det ville gøre en kæmpeforskel, hvis der var et fælles minimum i støtten til alle spædbørnsfamilier, siger Susanne Rank Lücke, der er formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker under Dansk Sygeplejeråd.

Hun foreslår ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer som minimum et barselsbesøg, når barnet er fem dage gammelt, samt fem besøg i familien, indtil barnet er et år.

- Det sker i dag måske i halvdelen af landets kommuner på grund af forskellig økonomi, men også forskelligt politisk fokus.

- For det koster jo ikke alverden at sende en sundhedsplejerske ud til en familie i en time i forhold til, hvad mistrivsel kan koste siden hen, siger Susanne Rank Lücke.

Hun mener, at der kunne spares mange penge der, inden tingene for alvor kører af sporet.

Hjørring Kommune satte tidligt ind over for sårbare familier og først via satspuljemidler i fire år.

- Vi klædte alle jordemødre på til at screene alle gravide familier med fokus på deres egen opvækst, hvad de ønskede af sig selv som forældre, og hvordan de har håndteret deres egne udfordringer, siger ledende sundhedsplejerske Lene Skelbo fra Hjørring Kommune.

Forsøget er siden udbredt til hele Region Nordjylland. Ifølge Lene Skelbo er Region Nordjylland det eneste sted, hvor indsatsen er blevet systematiseret.

Ifølge Susanne Rank Lücke ligger løsningen på den flade hånd, hvis man vil lave en forandring for den næste generation.

- Som sundhedsplejersker bliver vi inviteret ind i 98-99 procent af alle danske hjem i samtlige socialgrupper.

- Når folk får et lille barn, så vil de jo det allerbedste for det. Lige dér kan vi snakke åbent med dem om alle deres egne problemer, opvækst, alkohol og bekymringer. Det er der, vi for alvor kan lave en tidlig indsats, fordi de er så supermodtagelige, siger hun.