Det brænder stadig i Frederiksværk men byen bliver ikke påvirket

Det brænder lørdag morgen fortsat i en stor bunke metalskrot ved stålvalseværket i Frederiksværk. Branden er under kontrol, men der kommer ifølge brandvæsnets indsatsleder til at gå lang tid, før den er slukket.

- Hvor lang tid der går, er svært at sige, men jeg kan ikke forestille mig, at vi er færdige til frokost, siger Jesper Marcussen, der er indsatsleder hos Frederiksborg Brand og Redning.

Branden fik lørdag politiet til at udsende en beredskabsmeddelelse, som rådede folk til at gå inden døre i området. Varslingssirenerne i området blev tændt for at advare folk.

Lidt før midnat blev varslet afblæst, og Jesper Marcussen fortæller lørdag morgen, at branden - og ikke mindst røgudviklingen - ikke længere påvirker byen.

- Vi har haft hjælp fra Kemisk Beredskab, som har været ude i byen og målt røgens giftighed. Og selv om man måske godt kan lugte noget, så er det ikke giftigt, fortæller Jesper Marcussen.

Lørdag er der i Frederiksværk planlagt en festival for at fejre, at byens kanal fylder 300 år. Og intet tyder altså på, at den bliver påvirket af branden.

Jesper Marcussen fortæller, at slukningsarbejdet har været ganske omfattende. Alene fra Frederiksborg Brand og Redning deltog 50 mand lørdag aften.

Derudover hjalp naboberedskaberne Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab med materiel af forskellig art, blandt andet en drone, så man kunne se branden fra luften.

Lørdag morgen er også Beredskabsstyrelsen til stede for at assistere med slukningsarbejdet. På Twitter oplyser operativ chef Lars Høg Schou, at man er til stede med 14 mand og 5 køretøjer.

Ud over selve slukningsarbejdet har brandvæsnet i samarbejde med virksomheden arbejdet på at få fjernet så meget metalaffald fra stedet som muligt.

- Det ligger ud til en havnekant, så vi har været udfordret med hensyn til pladsen, fortæller Jesper Marcussen.