Det bliver lettere at være skilsmissebarn med ny aftale

Det vurderer både Børns Vilkår og Red Barnet, efter at et enigt Folketing tirsdag har præsenteret en ny skilsmisseaftale.

- Det afgørende er nu, hvordan systemet kommer til at fungere i praksis. Hvis det lykkes, bliver det fremover lettere at være barn i en skilsmissefamilie, siger han.

Men der er flere elementer i aftalen, som Børns Vilkår bakker op om, men som også vil kunne skabe nye udfordringer.

Eksempelvis kan enige forældre fremover dele barnets bopæl mellem sig. De vil hver modtage halvdelen af børne- og ungeydelser.

- Det er en naturlig modernisering at dele økonomien lige over. Men det kræver, at forældrene har gode aftaler om, hvem der betaler hvad. Ellers kan det give anledning til mange konflikter, hvor barnet kommer i klemme, siger Rasmus Kjeldahl.

Han mener desuden, at det er afgørende, at dommerne bliver tilstrækkeligt godt klæde på til at tale med børnene i forbindelse med skilsmissesager.

Generalsekretær i Red Barnet, Jonas Keiding Lindholm, er også begejstret for den nye familieretlige aftale.

- Det er positivt, at man fremadrettet vil have fokus på hurtigt at identificere de skilsmisser, der kan være særligt belastende for de involverede børn, og at man i det hele taget vil vægte barnets ret til trivsel og beskyttelse over alle andre hensyn, siger han i en pressemeddelelse.

Han mener, at det vigtigste fremadrettet er, at det nye system får de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven.