Rasmus Paludan, partileder for det indvandrerkritiske parti Stram Kurs, var en historie i sig selv. Især under valgkampen. En række af de andre partiledere var kritiske over for Paludans holdninger og retorik. Under massiv politibeskyttelse forsøgte Paludan at blive valgt ind i Folketinget i første forsøg. Men missionen lykkedes ikke. Til gengæld lykkedes det for Pernille Vermund og Nye Borgerlige, der ligeledes ønsker en strammere udlændingepolitik, at komme i Folketinget i første forsøg.

Det blev et dramatisk år i dansk politik

Folketingsvalg. Socialdemokratiet overtog magten. Samuelsen røg i svinget. Løkke gik af som Venstres formand, Ellemann-Jensen tog over. Og et nyt parti opstod.

Han ventede og ventede og ventede. Men 7. maj valgte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) at udskrive folketingsvalg til afholdelse 5. juni. Som parti fik Venstre et godt valg og gik mandatmæssigt frem. Men regeringsmagten gik tabt, og dermed holdt meningsmålingerne, hvad de lovede: Nemlig at rød blok ville få et flertal.

