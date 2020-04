Det Kongelige Teater aflyser sæsonens sidste forestillinger

Aflysningerne sker i forlængelse af regeringens beslutning om fortsat at forbyde større forsamlinger.

Mandag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at forbuddet forlænges til 31. august.

Alle personer med billet til de berørte forestillinger vil blive kontaktet direkte af Det Kongelige Teater efter påske.

- Vi beder om forståelse for, at der kan være nogen ekspeditionstid i lyset af de mange bestillinger, som skal håndteres, skriver teatret i pressemeddelelsen.

Nogle af de forestillinger, der rammes af aflysningerne, er "Sommerballet", "Opera i det fri" og "Hobitten".

Sidstnævnte, der er baseret på bogen af forfatteren J.R.R. Tolkien, får i stedet udskudt sin premiere til 21. maj 2021 i Dyrehaven og ved Moesgaard i Aarhus 20. maj 2022.

Publikum med billet til Hobbitten i 2020 eller 2021 har automatisk billetter til året efter og kan gebyrfrit skifte til eventuel anden dato i spilleperioden.

- Det har været nødvendigt både at udskyde forestillingerne i 2020 og i 2021 for at minimere de meget store økonomiske konsekvenser i denne situation, da eksempelvis den fysiske produktion til Dyrehaven allerede er meget langt fremskreden, forklarer teatret i pressemeddelelsen.

Det Kongelige Teater er langt fra den eneste udbyder af kultur, der er blevet berørt af forlængelsen af forsamlingsforbuddet.

Flere af landets festivaler har meddelt, at de må aflyse deres arrangementer i løbet af de næste måneder.

Eksempelvis Roskilde Festival, Northside, Tinderbox og Heartland har måttet aflyse deres planlagte festivaler for i år.