Desperat redningsaktion skal få de sidste ud

Sådan opridsede statsminister Mette Frederiksen (S) mandag situationen i Afghanistan, hvor den militante gruppe Taliban har overtaget magten efter en hurtig fremrykning over de seneste dage og uger.

Situationen er ikke alene alvorlig, den er katastrofal. For befolkningen i Afghanistan, især for piger og kvinder, men også for verdenssamfundet.

Danmark og mange andre lande kæmper for at få deres statsborgere og lokalt ansatte evakueret.

- Vi arbejder under ekstremt svære forhold, sagde Mette Frederiksen.

- Jeg har ikke i min tid - og jeg har dog oplevet noget som statsminister - oplevet noget af den karakter, som vi sidder med netop nu, sagde hun.

Mandag var det småt med konkrete informationer fra Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet.

Men billeder fra lufthavnen i hovedstaden Kabul vidnede om kaotiske tilstande, hvor desperate mennesker blandt andet forsøgte at trænge ind i og klynge sig til et amerikansk fly på startbanen.

Evakueringerne omfatter fra dansk side blandt andet 45 afghanere, der var ansat på den danske ambassade, og deres familier, som frygter repressalier fra Taliban for deres arbejde.

Også tolke og danske statsborgere, der har henvendt sig i løbet af de seneste dage, er omfattet.

Efter et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn mandag eftermiddag kunne forsvarsminister Trine Bramsen (S) blot bekræfte, at indsatsen med at evakuere danskere og lokalt ansatte fortsat var i fuld gang.

- Vi kæmper hårdt for at få de grupper ud, som vi har aftalt på tværs af Folketingets partier.

- Vi har intet ønske om at lade nogle tilbage. Vi har et ønske om at få så mange som muligt ud, sagde hun.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm , havde inden da kaldt det et "dybt svigt", at de danske myndigheder endnu ikke har fået afghanske ansatte i sikkerhed.

Den første gruppe danskere forlod ifølge ministeren landet sent søndag. Med i det danske militærfly var også en gruppe nordmænd.

Trine Bramsen har flere gange fremhævet, at en hurtig beslutning om at sætte ind med militære fly har stillet Danmark bedre end flere andre lande, der havde sat deres lid til civile fly.

Mandag var det kun militære fly, der lettede og landede fra Kabul.

Ifølge det pakistanske udenrigsministerium hjalp Pakistan søndag nat Danmark med at evakuere 431 afghanske statsborgere fra Kabul.

Det skete efter et opkald fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S), skriver det pakistanske ministeriet i en pressemeddelelse.

Oplysninger, som regeringen mandag ikke ville kommentere.

Mandag morgen sagde Jeppe Kofod, at man "langtfra" er færdig med at evakuere.

Samtidig er også en diskussion om den danske indsats i Afghanistan igennem næsten 20 år blusset op.

For spørgsmålet er, om det reelt har gjort en forskel for den afghanske befolkning, at vestligt militær har været tilstede, når Taliban nu igen har overtaget magten.

Det har det, mener Mette Frederiksen:

- Både hvad angår bekæmpelse af den internationale terrorisme og i forhold til at sikre, at afghanerne i en periode har kunnet opleve den frihed og de muligheder, som ethvert moderne menneske bør møde i denne verden.