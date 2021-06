Derfor skal du tage børnene med i køkkenet

Men faktisk er det vigtigt at inddrage børn i måltidsforberedelserne for at skabe et godt udgangspunkt for deres madvaner.

Børn i køkkenet under madlavningen kan lyde som et mindre mareridt for nogle forældre.

Det fortæller Katrine Klinken, som er børnekogebogsforfatter og kok.

- Når man ser, at mor og far laver mad, og man ved, hvad der er i forskellige retter, så bliver man mere kvalitetsbevidst. Det er et godt udgangspunkt for at træffe gode og sunde valg videre i livet, siger hun.

Ifølge Katrine Klinken er det noget, børnene skal lære hjemmefra, fordi der er meget lidt af den slags viden og undervisning i uddannelsessystemet.

En af de ting, som kan komme ud af at have børn med ved køkkenbordet, er, at de udvikler et mere nuanceret sprog om råvarer og mad generelt.

Det mener Annemarie Olsen, der er lektor i sensorik og børns smagspræferencer ved Københavns Universitet.

- Når man laver mad sammen, så kan man smage og snakke om, hvad de forskellige råvarer smager af - inden det kommer ned i retten. Generelt kan børn være lidt kortfattede i at beskrive, om de kan lide noget eller ej, siger hun.

- Men hvis man smager og snakker, så opbygger man et ordforråd om mad. Det inviterer børn til at overtage noget af styringen og eksempelvis sige: Jeg kan godt lide tomat, og derfor vil jeg gerne have det i salaten, siger hun.

Vi er generelt født med meget få smagspræferencer, og derfor er det vigtigt, at børn får udvidet deres horisont i smagsverdenen, forklarer lektoren.

Man skal typisk smage en ting mellem otte og femten gange, før man er vant til den.

Det kan man passende gøre, når man laver et måltid sammen.

En anden stor faktor for børn, som forældre kan bruge til at motivere, er stolthed. Børn vil typisk gerne vise noget frem, som de selv har lavet.

Det kan også bruges i madlavningen, mener Annemarie Olsen.

- De tager ejerskab over retten, hvis de har været med til at lave den. Så er det deres ting, som resten af familien skal spise, siger hun og fortsætter:

- På den måde kan man måske få andre søskende inviteret med til at spise og være interesserede og nysgerrige.

Har man den oplevelse, at børnene kun vil lave desserter og kager, så gør det faktisk ikke noget, fortæller Katrine Klinken.

- Hvis de gerne vil lave pandekager, så ender det med, at de også kan lave en omelet. På den måde kommer man i gang, og de skal jo lære det, siger kogebogsforfatteren.

At lave mad sammen som familie gør, at forældrene også kan udvikle deres madlavningsfærdigheder som en bonus, tilføjer hun.

/ritzau fokus/