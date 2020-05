Derfor må der være så mange i X Factor-studiet til finalen

Selv om der i flere måneder har været forsamlingsforbud på over 10 personer på grund af coronavirusset, er det i dag helt i orden at samle en hel del flere til en begivenhed.

Det er helt i overensstemmelse med de gældende love, at der ved lørdagens "X Factor"-finale var lidt under 200 publikummer til stede. Det oplyser TV2.

Forsamlingsfriheden blev i begyndelsen af maj nemlig hævet til, at der nu må være op til 500 personer samlet til "arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende". Og det falder sangprogrammet ind under.

De omtrent 180 publikummer i studiet ved lørdagens "X Factor"-finale sad dog med en meters afstand til hinanden og havde afsprittet hænderne helt efter forskrifterne

Det er første gang, siden at sangprogrammet gik på pause i marts, at så mange publikummer var samlet i studiet under et liveshow.

Fredag, hvor første del af finalen blev afholdt, var enkelte familiemedlemmer og venner til stede. Og fredagen før var det kun de tre "X Factor"-dommere og deltagerne selv, der måtte være til stede på publikumspladserne.

Finalen blev sendt lørdag aften på TV2. Her kæmpede 15-årige Mathilde Caffey, 21-årige Emil Wismann og 20-årige Alma Agger, der vandt årets finale.

Alle tre deltagere hørt under Thomas Blachmans vinger. Han kunne derfor på forhånd kalde sig mentor for årets vinder af programmet.

Det er første gang i dansk "X Factor"-historie, at det sker.

Og for det har Blachman under lørdagens finale modtaget masser af roser fra de to andre dommere, Oh Land og Ankerstjerne.

Det var dog for meget for den garvede dommer, der har været med i næsten alle sæsoner siden 2008.

- Jeg bryder mig ikke om at få ros. Jeg kan ikke tåle det. Jeg kan heller ikke tåle kritik, sagde Thomas Blachman under lørdagens finale.