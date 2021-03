Derfor må Stig Tøftning gå 167 kilometer

Den tidligere landsholdsspiller i fodbold, Stig Tøftning, har tabt et væddemål. Derfor er han lige nu i gang med en længere gåtur - 167 kilometer fra sit hjem i Aarhus og til grænsen. En tur, som er beregnet til at tage seks dage.

Den lange gåtur skyldtes, at Stig Tøftning tilbage i november var så skråsikker på, at Donald Trump ville genvinde præsidentposten i USA, at han indgik et væddemål med TV 2s USA-analytiker Mirco Reimer-Elster. Taberen skulle gå fra sit hjem og til vinderens bopæl.

Som bekendt tabte Donald Trump til Joe Biden, og så måtte Stig som den sportsmand han er snørre gåskoene og komme derudaf.

Stig Tøftning regner med at være fremme lørdag, hvor Mirco Reimer-Elster byder på takeaway-middag ved grænseovergangen i Kruså.

Undervejs samler den tidligere landsholdspiller penge sammen til kræftramte børn og deres familier.

Det er nu ikke første gang at Stig Tøftning er ude på en længere gåtur. I 2019 kom han til at love, at han ville gå fra sit hjem i Aarhus til Herning, hvis FC Midtjylland skulle vinde over Brøndby IF. Midtjyderne vandt, og Tøfting måtte den gang ud på en 80 kilometer lang gåtur.

Stig Tøftning havde en lang fodboldkarriere, hvor det blev til flere udlandsophold i blandt andet Tyskland og hvor han 41 gange trak den rød-hvide landsholdstrøje over hovedet.

Stig Tøftning, som blev kendt som "plæneklipperen" på grund af sine kraftfulde taklinger, stoppede først karrieren i 2007 - 38 år gammel.