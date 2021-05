Derfor lukker Region Sjælland coronaberedskabet

Region Sjælland lukker 1. juni det særlige coronaberedskab og går tilbage til normal drift.

Det betyder, at coronaafdelingerne på regionens sygehuse lukker. Patienterne vil blive behandlet på de almindelige medicinske afdelinger.

- Vi har gennem de seneste uger, hvor der har været en tiltagende genåbning af samfundet, ikke set en stigning i antallet af indlagte patienter.

- Det ligger på et lavt niveau, som vi godt kan håndtere som en del af den almindelige drift af sygehusene, siger koncerndirektør Leif Panduro Jensen.

Da Region Sjælland havde flest coronapatienter i januar, var flere end 180 personer indlagt.

Torsdag var der til sammenligning indlagt 20 personer med corona på regionens sygehuse.

Regionen har tidligere også haft et samarbejde med epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund om at stille sengepladser til rådighed.

Det er nu heller ikke længere nødvendigt.

Det er ifølge koncerndirektøren først og fremmest vaccinerne, der holder patienterne væk fra sygehusene.

- Vi begynder at kunne se effekten af vaccinationerne, og at vi er på vej til at have vaccineret alle på plus 50 år første gang, siger Leif Panduro Jensen.

Når der ikke længere skal opretholdes særlige coronaafsnit, frigør det ifølge koncerndirektøren ressourcer til at afvikle udskudte operationer.

Selv om sygehusene lukker det særlige beredskab, kan de på kort tid aktivere det igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Vi kan aktivere beredskabet og etablere flere senge på 72 timer.

- Vi følger pandemien, og hvordan den udvikler sig, og vi holder øje med myndighedernes og vores egne registreringer, så vi er klar til at reagere, hvis det bliver nødvendigt, siger Leif Panduro Jensen.

Den umiddelbare vurdering er, at regionen ikke står foran en ny bølge af indlæggelser.

- Vurderingen er, at antallet af covid-indlæggelser holder sig på et lavt niveau hen over sommeren, så sygehusene kan blive i normal drift, siger koncerndirektøren.

Landet over er antallet af coronapatienter faldet drastisk sammenlignet med toppunktet i januar.

Aktuelt er der således 149 personer indlagt med corona.

Til sammenligning var der 964 indlagte 4. januar i år.