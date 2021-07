Derfor bliver sag om giftdrab på fredede havørne skrinlagt

Dermed føjer sagen om de forgiftede havørne sig til en trist række af uopklarede giftdrab på rovfugle i Danmark. Og kravet om et egentligt faunapoliti vokser fra grønne organisationer, jægere, landbrug og skovbrug.

Siden 2008 er mindst 13 havørne, 1 kongeørn og 12 røde glenter bukket under for ukendte gerningsmænds brug af forbudte gifte.

De forgiftede rovfugle findes næsten altid nær godser, hvor der udsættes fasaner og udlejes jagt.

Det fastslår Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Vi må gang på gang konstatere, at der er en forbindelse til udsætning af fasaner. Dem har vi mange sager af. Det er svært at tro andet, end at nogen har en interesse i at holde rovdyr nede. Men derfra er det meget svært at få nogen dømt, siger Egon Østergaard.

Rovfuglene indtager giften, når de spiser af udlagte døde fugle med gift i.

Carbofuran blev i 2008 forbudt i EU. Ifølge Miljøstyrelsen er stoffet "ekstremt giftigt". Der skal blot en spiseskefuld til at slå 20 børnehavebørn ihjel, forklarede specialkonsulent Mariann Chriél sidste år.

I november 2020 lykkedes det for første gang at få dømt gerningsmanden bag et giftdrab på en rovfugl.

En 72-årig mand, der arbejdede med at opdrætte fasaner for et jagtkonsortium i Vallø på Sjælland, havde forgiftet en musvåge med carbofuran.

Han fik ved Retten i Roskilde 40 dages betinget fængsel for dyremishandling og ulovlig jagt. Men fik ikke frakendt sit jagttegn.

Også "ulvedræberen" Mourits Troldtoft fra Vestjylland, som i 2018 skød og dræbte en af Danmarks fredede ulve, fik i første omgang lov at beholde sit jagttegn.

Ulven genindvandrede i 2012 til Danmark efter 200 års fravær.

Først da ankesagen i 2019 kom for Vestre Landsret, mistede Troldtoft jagttegnet i to år. Men landsretten fastholdt byrettens straf på 40 dages betinget fængsel.

Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøminister Lea Wermelin (S), appellerede sidste år til regeringen om at styrke indsatsen.

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, fordømmer faunakriminalitet. Han undrer sig over de dommere, som lader gerningsmændene beholde jagttegnet.

- Det bare skal sige "klask" første gang.